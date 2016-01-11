Лига арабских государств поддержала Саудовскую Аравию в конфликте с Ираном

Это следует из текста заключительного коммюнике, распространенного по итогам заседания, передает Deutsche Welle.

В коммюнике, в частности, осуждаются нападения на дипломатические миссии Саудовской Аравии в Иране как "враждебные акты и провокации", а Тегеран обвиняется в неспособности защитить их, сообщает агентство Reuters.

За текст заключительного коммюнике проголосовали все государства, за исключением Ливана, в котором мощной силой является поддерживаемая Тегераном шиитская организация "Хезболла".

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В коммюнике не говорится ни о каких конкретных совместных мерах, направленных против Ирана, однако указывается о создании комитета для дискуссий относительно кризиса и консультаций относительно возможных дальнейших действий.

Напомним, накануне состоялась встреча глав МИД стран Персидского залива, которые также выразили поддержку Саудовской Аравии, которая пообещала принять дополнительные меры в случае "продолжения Ираном своей нынешней политики".

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Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия заявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном на фоне конфликта, который разворачивается из-за казни шиитского проповедника.

2 января власти Саудовской Аравии сообщили о казни 47 человек, в том числе шиитского богослова Нимра аль-Нимра, одного из лидеров местной шиитской общины.

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В связи с казнью проповедника во многих странах региона (Бахрейне, Иране и в самой Саудовской Аравии) прошли акции протеста. В Иране Меджлис призвал МИД страны снизить уровень дипломатических отношений с Эр-Риядом. МИД Ирана заявило свой официальный протест по поводу действий саудовских властей.