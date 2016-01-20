Атака на университет в Пакистане: 8 погибших, "Талибан" взял ответственность

При захвате боевиками университета Бача Хан в Пакистане погибли 8 человек. Об этом сообщает со ссылкой на спасателей ВВС.

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Среди погибших – четверо охранников университета, полицейский, двое студентов и профессор химии. Кроме того, застрелили четверых нападавших.

Газета The Express Tribune сообщает, что число пострадавших возросло до 30, из них 4 – серьезно ранены.

По некоторым данным число жертв может быть выше.

Местное пакистанское издание The Dawn Tribune сообщает, что ответственность за нападение, которое произошло во время поэтического фестиваля, взяла на себя группировка "Талибан".

Ранее сообщалось, что от трех до четырех боевиков ворвались в университет Бача Хан, названный в честь соратника Махатмы Ганди, в городе Чарсадда, провинция Хайбер-Пахтунхва, на северо-западе Пакистана.