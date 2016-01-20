СМИ показали первые кадры из-под захваченного университета в Пакистане

Телеканал Ary News ведет прямую трансляцию из учебного заведения в городе Чарсадда, провинция Хайбер-Пахтунхва.

Военные пытаются окружить заведение, чтобы не дать боевикам отступить. Кроме того, на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи.

Пока нет подтвержденной информации о количестве погибших и раненых.

Известно, что на момент штурма в учебном заведении находились 3 тыс. студентов.

Читайте такжеВ Пакистане смертник на мотоцикле подорвал блокпост полиции: 11 человек погибли, более 20 раненыРанее сообщалось, что от трех до четырех боевиков ворвались в университет Бача Хан, названный в честь соратника Махатмы Ганди, в городе Чарсадда, провинция Хайбер-Пахтунхва, на северо-западе Пакистана.