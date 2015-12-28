Захваченные спецназом США архивы ИГИЛ раскрывают его оргструктуру

Таким образом, у группировки появились зачаточные формы государственности, позволяющие управлять захваченными территориями в Сирии, Ираке и других странах, сообщает "Голос Америки".

Читайте такжеИсламисты казнили больше 800 женщин со времени захвата иракского Мосула

Описание иерархической структуры местной бюрократии, в том числе соперничества между чиновниками, а также правовые кодексы в форме религиозных суждений-фетв, содержатся в пакете документов, захваченных американским спецназом в ходе майского рейда в Сирии, когда был убит главный финансист "Исламского государства" Абу Сайяф.

По словам властей США, документы помогли им составить более четкое представление о вооруженной группировке, чья способность контролировать захваченные территории поразила многих. Из этих документов можно понять, как некогда небольшая группировка разработала сложную бюрократическую систему для управления доходами от захваченных нефтяных скважин и украденных древностей и контроля над покоренным населением.

"Это действительно проливает свет на ситуацию. У них высокий уровень бюрократизации и организации – все эти диваны, комитеты", – отмечает специальный посланник президента США Барака Обамы в коалиции по борьбе с исламистами Бретт Макгерк.

К примеру, один из диванов, которые по своему назначению примерно соответствуют министерствам, отвечает за природные ресурсы, в том числе за эксплуатацию древностей. Другой занимается "военными трофеями", в том числе рабами.

«"Исламское государство" заинтересовано в создании государственности и имиджа халифата больше, чем какая-либо другая джихадистская группировка. Так что формальная организация не только практична, когда контролируешь так много сопредельных территорий и крупных городов, но и укрепляет образ государственности», – считает научный сотрудник исследовательского центра Ближневосточный Форум и эксперт по структуре ИГ Айменн аль-Тамими.

Документы также отражают, что ИГ крайне педантично подходит к управлению нефтегазовым сектором, тщательно отслеживая связанные с ним данные, хотя эта индустрия не отличается особой сложностью, отмечает специалист Госдепартамента по энергетическим вопросам Амос Хохстейн.

По словам властей США, документы помогли международной коалиции по борьбе с ИГ выявить слабые места группировки. США и их союзники используют авиаудары для ослабления нефтяной инфраструктуры и уничтожения ключевых лидеров ИГ.

Документы показывают, что "Исламскому государству" не чужды соперничество между чиновниками и личные конфликты, свойственные любой бюрократии. В письме дивана по природным ресурсам от 21 ноября указывается, что за древности отвечает Абу Сайяф: "Причина в том, что он обладает большим опытом в этой области, а Абу Джихад аль-Туниси – простофиля, который не справится с этим отделом".

Агентству Reuters, которое владеет некоторыми из документов, не удалось получить независимое подтверждение подлинности документов, которые составляют часть захваченного в Сирии архива. Американский спецназ получил больше количество данных в виде компьютерных жестких дисков, флеш-накопителей, CD и DVD-дисков и бумаг.

Многие из этих документов представляют собой фетвы – религиозные постановления по различным проблемам, от изнасилования пленниц и обращения с рабами, у которых есть малолетние дети, до вопроса о том, когда сыну позволительно украсть деньги у отца, чтобы отправиться на священную войну – джихад.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило о ранее неопубликованном постановлении Комитета по исследованиям и фетвам ИГ, которое допускает забор органов у пленных. Это вызвало опасения, что группировка может заниматься нелегальной торговлей человеческими органами.

В буклете под названием "Из указаний Создателя по захвату пленных и рабству" изложены правила порабощения женщин, захваченных у побежденных "неверных". Авторы документа, датированного октябрем 2014 года, пытаются подкрепить правила исламскими законами.

Ссылаясь на высказывания пророка Мохаммеда, автор буклета призывает проявлять к пленникам и доброту, и жестокость. Согласно тексту, обращенных в рабство женщин нельзя разлучать с детьми, но иметь с ними сексуальные отношения боевикам ИГ разрешается.

По словам Айменна аль-Тамими, фетвы призваны подкрепить заявления "Исламского государства" о том, что оно является легитимным. Правила касаются не только захваченных территорий в Ираке и Сирии, но и самопровозглашенных провинций "Исламского государства" в Африке, на Синае и в Южной Азии. В них рассматриваются даже бытовые вопросы.

Так, в документах есть постановление о процедуре регистрации потенциальных боевиков: имя, пол и контактная информация: номер телефона или контакт в Skype или WhatsApp.