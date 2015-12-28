Армия Ирака заявила о победе над боевиками ИГИЛ в городе Рамади

Это был последний оплот боевиков ИГИЛ в Рамади, городе с преимущественно суннитским арабским населением, расположенном примерно в 90 км от Багдада, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

"Контроль над этим комплексом означает, что мы победили их в Рамади. Следующий шаг - очистить локальные очаги боевиков, которые могут оставаться в городе ", - сказал Сабах Аль-Нумани, представитель силы, ведущей борьбу на стороне правительства.

Государственное телевидение Ирака транслировало кадры с военными, колесной военной техникой и танками, которые проходят по улицам Рамади посреди кучи обломков и разрушенных домов. Некоторые кварталы были полностью уничтожены.

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Телевидение также показало празднование в преимущественно шиитских городах к югу от Багдада, где люди танцуют на улицах и размахивают иракскими флагами из машин.

Чиновники не дают пока никакой информации о погибших в боях. Правительство говорит, что большинство мирных жителей удалось эвакуировать, прежде чем началось наступление.

Возвращение Рамади под правительственный контроль будет одним из крупнейших военных успехов иракской армии с 2014 года, когда "Исламское государство" захватило около трети территории страны.

Напомним, что в последние дни иракские войска постепенно прокладывали себе путь по заминированным улицам города, захватив несколько его районов, пока не приблизились к правительственному комплексу.