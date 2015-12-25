Иракская армия анонсировала бой за освобождение Мосула от боевиков ИГИЛ
Иракская армия планирует освобождение Мосула от боевиков "Исламского государства" (ИГ).
Об этом заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.
"Освобождение дорогого нам Мосула будет достигнуто совместными усилиями всех иракцев", — заявил глава кабмина.
Читайте также"Репортеры без границ": исламисты казнили 13 журналистов в Мосуле
По его словам, новая операция начнется после того, как силовики окончательно зачистят от джихадистов город Рамади, за который сейчас ведутся бои.
Агентство отмечает, что если Мосул — крупнейший город под контролем радикалов — будет освобожден, то ИГ де-факто потеряет всякую государственность в Ираке и понесет значительные финансовые потери. Ощутимо пострадает и репутация группировки.
Напомним, иракские войска взяли под контроль несколько кварталов в центре города Рамади, который является оплотом для боевиков группировки "Исламское государство".