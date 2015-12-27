Эрдоган осудил Иран за поддержку режима Асада

"Если бы Иран не поддерживал Асада из узкоконфессиональных соображений, то мы бы не обсуждали сегодня сирийскую проблему", - заявил Эрдоган в интервью турецкому телевидению.

Иран, где большинство населения шииты и где правящий режим основан на шиитском толковании ислама, поддерживает режим Асада, в котором доминируют представители алавитов – одной из ветвей шиизма, передает Русская служба ВВС.

Турция поддерживает сирийских повстанцев, выступающих против правления Башара Асада.

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Тем временем, президент Ирана Хасан Роухани призвал мусульманский мир выступить против насилия, которое, по его слова, создает "негативный имидж" ислама.

Выступая на конференции в Тегеране, Роухани также сказал, что ему стыдно видеть как мусульмане оказываются вынуждены долгими и сложными путями добираться до неисламских стран в поисках убежища.

Он также подверг критике мусульманские страны, которые покупают американское оружие, а затем используют его против мусульман.

По словам корреспондентов, Роухани, судя по всему, имел в виду Саудовскую Аравию и страны Персидского залива, принимающие участие в военной операции в Йемене, где они пытаются подавить восстание местных шиитов-хуситов