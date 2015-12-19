Иран вслед за Россией готов согласиться на отставку Асада - Reuters

Иран решил выработать единую с Россией позицию по политическому урегулированию в Сирии, что, в частности, может привести к ослаблению жесткого мнения Тегерана о необходимости сохранения у власти Башара Асада.

Об этом агентству Reuters на условиях анонимности рассказал ряд высокопоставленных иранских чиновников.

Россия, на публике обещающая поддержку Асаду, ранее дала понять западным странам, что не будет возражать против ухода сирийского лидера в рамках реализации мирного урегулирования.

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Решение Ирана улучшить координацию с Россией было принято после встречи президента Владимира Путина и аятоллы Али Хаменеи в Тегеране, сказал высокопоставленный иранский чиновник, знакомый с содержанием переговоров.

Как и Россия, Иран в официальной риторике настаивает, что Асад должен уйти только, если таково будет решение сирийского народа.

"Договорились о том, что Иран и Россия будут придерживаться одной политики, которая пойдет на пользу Тегерану, Москве и Дамаску, - сказал Reuters высокопоставленный источник в правительстве Ирана. - Иран всерьез полагает, что сирийский народ сам должен решать сою судьбу. Но сначала нужно установить мир".

"Возможно, сирийский народ решит, что Асад должен уйти, тогда он должен уйти, - добавил источник. - Если он не может служить своей стране и своему народу, то страной должен управлять способный преемник".

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Второй иранский источник сказал Reuters, что Иран и Россия находятся "в полной гармонии по поводу судьбы Сирии и Асада".