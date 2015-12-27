Российский посланник по Сирии посетил Израиль с секретной миссией - СМИ

Специальный посланник России по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев посетил Израиль с секретной миссией, в ходе которой обсуждались детали соглашения о прекращении войны в Сирии, говорится в публикации газеты Haaretz, сообщает РБК со ссылкой на телеканал I24news.

Отмечается, что российскую делегацию принял советник премьер-министра Израиля по национальной безопасности Йосси Кохен, кроме того, Лаврентьев встретился с представителями МИД и канцелярии премьер-министра Израиля, уточняет издание.

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Как рассказал Haaretz высокопоставленный израильский чиновник, Тель-Авив считает необходимым, чтобы российская сторона предприняла все меры для предотвращения передачи оружия из Сирии движению «Хезболла» в Ливане. Кроме того, Израиль считает, что любое урегулирование должно включать положение о том, что Сирия должна сделать невозможным использование своей территории для ударов по Израилю.