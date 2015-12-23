Встречи Порошенко в Израиле перенесли из-за теракта - СМИ

Он произошел примерно в полдень возле Храма Господня в Иерусалиме, передает "5 канал".

Мусульманин ударил ножом трех израильских военных. Инцидент произошел за полчаса до встречи главы украинского государства с патриархом Феофилом.

При этом источник "Украинской правды" в АП отметил, что официальные мероприятия в рамках визита решили не отменять, а поменяли местами.

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Вначале Порошенко должен был встретиться с иерусалимским патриархом Теофилом ІІІ в Иерусалиме, а затем посетить украинскую волонтерку Зиневич, которая проходит лечение в Израиле.

Но из-за инцидента в Иерусалиме президент сначала поехал в больницу, где лечат Зиневич.

Встреча в Иерусалиме должна состояться, но "это будет зависеть от сил безопасности Израиля, которые должны дать добро".

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко в рамках государственного визита в Израиль посетил Кнессет (парламент).