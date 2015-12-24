Глава МИД Сирии: официальный Дамаск готов к переговорам с оппозицией в Женеве

С таким заявлением вытупил министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муалем во время визита в Пекин, передает украинская редакция "Немецкой волны". По его словам, Дамаск "готов принять участие в диалоге в Женеве без иностранных вмешательств". "Наша делегация будет готова, как только получит список оппозиционной делегации", - сказал сирийский министр.

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Глава МИД рассчитывает, что эти переговоры помогут сформировать новое правительство в Сирии. "Мы надеемся, что этот диалог будет успешным, чтобы помочь нам в формировании правительства национального единства", - подчеркнул Валид аль-Муалем.

В то же время главный сирийский дипломат добавил, что Сирия также ожидает список "террористических организаций", которым не позволят принять участие в переговорах. Соответствующий список по поручению ООН составляет Иордания, его проект был представлен в минувшую пятницу. В него, в частности, вошли террористические группировки "Исламское государство" и "Фронт ан-Нусра".

Напомним, 18 декабря Совет Безопасности ООН одноголосносхвалила резолюцию о плане мирного урегулирования сирийского конфликта. Согласно документу, перемирие в Сирии должно вступить в силу в январе 2016 года. Планом предусмотрено также формирование переходной власти и проведение выборов в течение 18 месяцев под контролем ООН.