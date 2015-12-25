Правительство Турции о готовности ответить на санкции РФ: "У нас есть и план Б, и план В"

Об этом заявил заместитель премьер-министра Турции Лютфи Элван, передает агентство "Анадолу".

"Посмотрим, увидим, что они предпримут, какие санкции введут. Конечно, если они начнут придерживаться такого подхода, и у нас есть ответные шаги. У нас тоже есть план Б, план В. Все они готовы", - подчеркнул он.

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Напомним, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.