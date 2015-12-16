Amnesty International: Турция возвращает мигрантов в Сирию и Ирак

Начиная с сентября, сотни мигрантов были задержаны на западной границе Турции и были перемещены на более чем тысячу километров в центры содержания под стражей, расположенных на юге и востоке страны. Об этом говорится в докладе Amnesty International под названием "Сторож Европы", передает украинская редакция "Немецкой волны".

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По словам эксперта по делам беженцев Amnesty International в Германии Вибке Юдит, Турция ставит беженцев "перед нечеловеческим выбором" - или оставаться неопределенное время под стражей, или вернуться на родину в Сирию и Ирак, где им угрожают преследования, пытки и смерть". Таким образом, Турция "явно нарушает международное право" и поступает "в сильном контрасте к своему до сих пор очень гуманитарнному поведению", подчеркивает Вибке Юдит.

Как сообщили правозащитникам сами беженцы, во время содержания под стражей им запрещали иметь любые контакты с внешним миром. Из-за этого, по словам эксперта, существует значительное количество незарегистрированных похожих случаев. Эксперты также отмечают ненадлежащие условиях содержания в центрах для беженцев. По словам представителя Amnesty International в Анкаре, в "центры содержания беженцев" превратились центры приема беженцев, которые финансирует ЕС.

Перед саммитом ЕС, который состоится 17-18 декабря, Amnesty International призвала Евросоюз создать независимый мониторинг плана действий ЕС и Турции. Напомним, Брюссель и Анкара ведут переговоры о том, чтобы Турция при поддержке ЕСсдерживала поток беженцев.