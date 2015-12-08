В Эгейском море у берегов Турции погибли дети-мигранты

Дети погибли у берегов Турции, передает украинская редакция "Немецкой волны" со ссылкой на турецкое агентство Anadolu. Дети принадлежали к группе афганских мигрантов, катер которых перевернулся недалеко от побережья вблизи города Чешме, что в 80 км от Измира - напротив греческого острова Хиос. Среди погибших - шестимесячный ребенок. Сообщается, что четверых взрослых, а также 12-летнего парня удалось спасти - их обнаружили в воде с признаками переохлаждения. Еще двое мигрантов считаются пропавшими без вести.

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Только накануне на берегу в Чешме обнаружен труп девочки примерно пяти лет. Местная полиция предполагает, что ребенок имеет сирийское происхождение и был среди мигрантов.

По данным ООН, с начала года к берегам Европы добрались уже свыше 880 тыс. мигрантов, что примерно вчетверо больше аналогичной цифры за весь 2014 год. Как сообщили 1 декабря в UNICEF, к берегам Европы, пересекая Средиземное море, в этом году добрались около 214 тыс. детей. Много несовершеннолетних погибли во время опасного путешествия по морю - только в октябре в восточном Средиземноморье погиблипо меньшей мере 90 детей. В Германии в 2015 году зарегистрировали 82 тыс. мигрантов, младше 18 лет.