Меркель предлагает согласовать квоты на легальную миграцию

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила в поддержку миграционной политики правительства Германии. "Простое закрытие границ не решит проблему", - заявила лидер германского правительства, выступая в бундестаге в среду, 25 ноября, пишет DW.

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По ее словам, необходимо поставить заслон контрабандистам, доставляющим беженцев на территорию ЕС, и "заменить нелегальность легальностью", установив "квоты на легальную миграцию", согласованные между странами Евросоюза.

Целью, по мнению Ангелы Меркель, должно стать "уменьшение числа прибывающих к нам мигрантов". Ключевую роль в достижении этой задачи играет Турция, полагает немецкий канцлер.

Германия готова предоставить финансовую поддержку, необходимую Турции для урегулирования ситуации с беженцев и создания условий для первичного размещения их в стране.

Как сообщал УНИАН, ранее Меркель призвала обеспечить больше возможностей для легальной миграции в Евросоюз и тем самым добиться уменьшения количества беженцев.