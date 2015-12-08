Помощнику Путина Суркову с марта 2014 года запрещен въезд в Украину - СБУ

Об этом сообщает СБУ, передает "Апостроф".

Из опубликованного документа следует, что с 6-го марта Сурков является персоной нон-грата в Украине из-за действий, "направленных на подрыв территориальной целостности и неприкосновенности Украины".

Напомним, 9 февраля 2015 г. тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что помощник президента Российской Федерации (РФ) Владислав Сурков может быть причастен к событиям на Майдане в Киеве зимой 2013-2014 гг. По его словам, СБУ располагает доказательствами причастности к преступлениям на Евромайдане не только бывшего украинского руководства, но и российского. Так, по данным Наливайченко, в Киев приезжали три группы сотрудников Федеральной службы безопасности для организации и планирования разгонов участников акции протеста на Майдане.

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При этом президент России Владимир Путин назвал "полной ерундой" причастность своего помощника к расстрелам на Майдане. Позже в СБУ заявили, что Сурков продолжает координировать военно-политическое вторжение РФ в Украину и дает инструкции боевикам.

Позднее, в годовщину расстрела Майдана 20 февраля 2015 г., президент Украины Петр Порошенко подтвердил тот факт, что ГПУ и СБУ установили "российский след" в расстреле Майдана.

В мае 2015 г. генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что СБУ до сих пор не передала ГПУ материалы, якобы доказывающие участие помощника президента РФ в событиях на Майдане.

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Также Шокин заявил, что не располагает данными о наличии российского следа в расстреле активистов Майдана в Киеве зимой 2014 г., Наливайченко настаивает, что доказательства имеются. Он перечислил доказательства, которые были переданы в ГПУ относительно причастности Суркова к расстрелу Майдана.