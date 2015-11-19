Адвокат Небесной сотни отрицает существование спецроты "Беркута" во время расстрела активистов Майдана (видео)

Об этом он заявил во время заседания Антикоррупционного комитета, передает hromadske.tv.

"Группа, которую формулируют как рота "Беркута" - ее не существовало. Были отдельные лица, связанные по службе под руководством Дмитрия Садовника. Никакой роты в смысле подразделения правоохранительных органов там не было. Это доказано следствием", – подчеркнул он.

Титыч отметил, что эти лица имели конкретное задание "уничтожить как можно большее количество людей", что подпадает под определение "терроризма". В связи с этим сейчас следствие будет дополнять обвинение этой статьей, в частности против экс-беркутовцев.

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По словам Титыча, на ранней стадии протестов происходила намеренная радикализация протестов. С этой же целью совершались и убийства правоохранителей, которых за время протестов было бито 17, ранены – около 150.

"Убийства правоохранителей, абсолютно необоснованные и немотивированные на первой стадии радикализации – понятно почему и с какой целью были осуществлены. Следствие в отношении убитых милиционеров в МВД и до последнего времени, что с ним происходило – неизвестно", – сообщил он.

Ранее сегодня в СБУ сообщили, что 18 бойцов спецподразделения МВД “Беркут” из состава киевской роты, которые принимали участие в расстреле майдановцев 20 февраля 2014 года, находятся в розыске, из них двое скрываются в Польше, один в Беларуси.