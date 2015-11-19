Адвокат Небесной сотни отрицает существование спецроты "Беркута" во время расстрела активистов Майдана (видео)
Адвокат Небесной Сотни Виталий Титыч заявляет, что не было так называемой спецроты "Беркута" во время расстрелов активистов на Майдане.
Об этом он заявил во время заседания Антикоррупционного комитета, передает hromadske.tv.
"Группа, которую формулируют как рота "Беркута" - ее не существовало. Были отдельные лица, связанные по службе под руководством Дмитрия Садовника. Никакой роты в смысле подразделения правоохранительных органов там не было. Это доказано следствием", – подчеркнул он.
Титыч отметил, что эти лица имели конкретное задание "уничтожить как можно большее количество людей", что подпадает под определение "терроризма". В связи с этим сейчас следствие будет дополнять обвинение этой статьей, в частности против экс-беркутовцев.
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По словам Титыча, на ранней стадии протестов происходила намеренная радикализация протестов. С этой же целью совершались и убийства правоохранителей, которых за время протестов было бито 17, ранены – около 150.
"Убийства правоохранителей, абсолютно необоснованные и немотивированные на первой стадии радикализации – понятно почему и с какой целью были осуществлены. Следствие в отношении убитых милиционеров в МВД и до последнего времени, что с ним происходило – неизвестно", – сообщил он.
Ранее сегодня в СБУ сообщили, что 18 бойцов спецподразделения МВД “Беркут” из состава киевской роты, которые принимали участие в расстреле майдановцев 20 февраля 2014 года, находятся в розыске, из них двое скрываются в Польше, один в Беларуси.