Яценюк предлагает издать книгу воспоминаний о Евромайдане

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом он сказал сегодня на встрече с участниками Евромайдана, пострадавшими во время событий зимы 2013-2014 годов.

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Во встрече приняли участие вице-премьер-министр – министр культуры Вячеслав Кириленко, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр юстиции Украины Павел Петренко и представитель Министерства социальной политики Украины.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех погибших за независимость Украины.

«Прошло много времени, прошло много событий. И наша страна, и все мы столкнулись с очень большими вызовами после Майдана», - подчеркнул Яценюк.

По его мнению, сегодня нельзя сказать, что Майдан закончился.

«Майдан у нас каждый день. Майдан у нас в борьбе за то, чтобы Украина получала поддержку Запада, чтобы собирать деньги на зарплаты, пенсии для военнослужащих и строить такую дискуссию, которая ведется сегодня между нами», - отметил премьер.

«Мы все должны быть только по одну сторону», - подчеркнул Яценюк.

Он предложил издать книгу воспоминаний о событиях Майдана.

«Реальных воспоминаний всех тех, кто сейчас в этом зале, тех, кого сейчас здесь нет», - уточнил он.

Яценюк попросил Кириленко создать соответствующую группу, чтобы к следующей годовщине Майдана издать историю «наших общих воспоминаний».