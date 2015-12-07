ИГ ищет экспертов по оружию массового уничтожения - Die Welt

Об этом пишет Корнелия Хендрих в статье «ИГ ищет экспертов по оружию массового уничтожения», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

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Боевики «Исламского государства» (ИГ) нанимают специалистов с высшим образованием в области химии, физики и информатики, и, вероятно, планируют воевать против Запада с помощью оружия массового уничтожения. Такой вывод можно сделать после прочтения информационного документа Европейского парламента, который был подготовлен после терактов в Париже. Террористическая организация может предпринять попытку использования оружия массового уничтожения в будущих атаках.

В докладе говорится, что с начала октября этого года в организованных ИГ терактах в Анкаре, на Синайском полуострове, в Бейруте, Париже и Тунисе, погибли уже 500 человек. И террористы угрожают дальнейшими атаками, которые будут гораздо более «страшными и шокирующими». После терактов в Париже, Роб Уэйнрайт, директор «Европола», сказал в Европейском парламенте, что Европа должна быть готова к новым нападениям.

«ИГ нанимает сотни иностранных боевиков, некоторые из них – со степенью в области физики, химии и информатики. Эксперты считают, что они способны создать смертоносное оружие с помощью простых средств», пишет в докладе Беатрис Имменкамп, политический аналитик Европейского парламента.

Некоторые эксперты уже предупреждали, что следующим шагом террористической организации может стать нападение с использованием биологического, ядерного или химического оружия. Это могут быть, например, самодельные взрывные устройства, содержащие биологический или ядерный материал. Также американские спецслужбы в августе предупреждали, что в своих терактах ИГ может отказаться от стратегии «одинокого волка» и прибегнуть к оружию массового уничтожения.

Частично, у ИГ уже есть знания и эксперты, чтобы использовать химические, биологические, радиологические и ядерные материалы (ХБРЯ) в качестве оружия террора, цитирует доклад Вольфганг Рудишхаузер, директор Центра НАТО по борьбе с распространением оружия массового уничтожения. Он предупредил: «Мы имеем дело с очень хорошо оснащенной и очень решительной террористической организацией».

Материалы можно достать в Европе

Очевидно, в Европе несложно достать эти материалы. Согласно докладу, эти ХБРЯ-материалы (химическое, биологическое, радиологическое и ядерное оружие) уже провезли незамеченными в Европейский Союз.

У террористической организации есть много возможностей добыть материалы. В «сотнях случаев» в ЕС, химические, биологические, радиологические или ядерные вещества либо пропадали, либо были украдены, и в год становится известно о более чем 150 случаях незаконной торговли радиоактивными и химическими материалами, говорится в сообщениях Интерпола.

Существует определенная опасность, что террористы используют такие вещества, как зарин, рицин или сибирская язва. В Ираке, Сирии и, возможно, в Ливане у ИГ также есть доступ к ХБРЯ-материалам.

Европейские правительства предупреждены: необходимо быть очень внимательными по отношению к тем, кто возвращается в Сирию и другим, возможно, радикально настроенным людям, если они работают в стратегически важных областях или имеют к ним доступ, говорится в заявлении. Спецслужбы должны проверять этих людей.

Британская полиция уже готовится к различным видам террористических атак. Но до сих пор ИГ использовало пояса со взрывчаткой, бомбы и автоматы. Европейские граждане не ожидают нападения с помощью биологического, ядерного или химического оружия. Это может увеличить его шокирующий эффект. Поэтому о такой возможности заявляют публично.