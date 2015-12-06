Турция пообещала соблюдать конвенцию о режиме судоходства через Босфор

Об этом в интервью ТАСС заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция, как делала это прежде, и впредь будет продолжать беспристрастно, прозрачно и исправно применять Конвенцию Монтре. Считаем важным, чтобы все заинтересованные стороны избегали попыток подорвать или использовать в своих целях существующий режим Монтре", - отметил глава МИД Турции.

Так он прокомментировал звучащие заявления в прессе, согласно которым Турция готовится к введению "санкций в отношении проливов" и планирует осуществлять полную проверку проходящих через них судов.

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Конвенция Монтре о статусе проливов (Convention de Montreux) была подписана в 1936 году в Швейцарии и регулирует судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы, а также в Мраморном море. Она ограничивает в мирное время проход через проливы военных кораблей нечерноморских государств или прибрежных стран. Страны, имеющие выход к Черному морю, в ряде случаев могут проводить через проливы свои подводные лодки, а также крупные корабли без ограничения тоннажа при соблюдении определенных конвенцией условий.

За соблюдением конвенции следит Турция. Если она окажется в состоянии войны или под угрозой войны, то может разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. Если Турция в войне не участвует, то проливы закрывают для прохода кораблей воюющих стран.