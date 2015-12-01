У Путина прокомментировали призыв Турции открыть военные каналы связи с РФ

Военные каналы обмена информацией с Турцией в инциденте с Су-24 не сработали не по вине России, Анкара изначально не собиралась к ним прибегать, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Дело в том, что военные каналы связи между военными у нас существовали, и они были призваны, скажем так, не допустить таких трагедий, которая произошла. Эти каналы не сработали. И не по вине российской стороны, причем не сработали умышленно или не умышленно", - сказал Песков

"Обстоятельства указывают на то, что никто и не собирался прибегать к использованию существовавших на тот момент каналов", - заявил он.

Читайте такжеВ России утверждают, что корабли ВМФ РФ "без проблем" проходят пролив Босфор

Как сообщал, отношения между государствами ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.