Фонд Навального подал иск к генпрокурору Чайке, назвавшему антикоррупционное расследование "заказухой"

В исковом заявлении говорится, что генпрокурор РФ Чайка оскорбил авторов расследования ФБК о семье генпрокура, назвав его лживым.

Отмечается, что исковое заявление должно быть принято судом в течение пяти дней, то есть 9 декабря можно будет узнать дату судебного заседания.

Сегодня юридический отдел ФБК подготовил и подал в Пресненский районный суд г. Москвы исковое заявление к Генеральному п... Posted by Иван Жданов on 4 декабря 2015 г.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.

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Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.