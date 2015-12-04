Туск: переговоры с Британией об условиях членства в ЕС завершатся в феврале

Такое убеждение высказал президент Европейского совета Дональд Туск на своей странице в "Tвиттере". "Дебаты по Британии в Евросоюзе во время саммита ЕС в декабре должны привести к договоренности в феврале", - отметил он.

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"В понедельник я направлю письма всем лидерам стран ЕС с моей оценкой (по этому вопросу)", - добавил Дональд Туск.

Как передает "ЕвроПравда", ранее СМИ опубликовали текст письма британского премьер-министра Дэвида Кэмерона к председателю Европейского совета Дональду Туску с предложениями по реформе ЕС. Предложения разделены на 4 блока, каждый из которых имеет свое название: экономическое управление, конкурентоспособность, суверенитет и иммиграция.