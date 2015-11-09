Кэмерон: Выход из ЕС является угрозой национальной безопасности Великобритании

Об этом Кэмерон заявит в своей речи во вторник, которая будет являться очередной «попыткой изменить отношения Лондона и Брюсселя» перед тем, как Великобритания проведет референдум о выходе из ЕС.

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Премьер-министр также планирует написать письмо председателю ЕС Дональду Туску, в котором будет информация о том, каких реформ ожидает Великобритания от объединения европейских стран. Сообщается, что Великобритания требует больше полномочий, позволяющих «блокировать» европейские законы и избегать вмешательства в британскую торговлю. Она также хочет наложить ограничения на выдачу пособий мигрантам, сообщает Gazeta.ru.

Британский министр иностранных дел Филип Хаммонд предупреждает, что предложение остановить выплату пособий мигрантам в течение последующих четырех лет может являться незаконным.

По мнению Дэвида Кэмерона, результаты проведения референдума будут являться, «скорее всего, самым важным решением», которое британцы сделают в своей жизни. Премьер-министр отвергает любую возможность повторного проведения референдума и подчеркивает, что «принятое решение будет окончательным».

«Вопрос заключается в том, будем ли мы более успешны в составе ЕС или за его пределами? Членство в ЕС укрепляет нашу экономическую безопасность или нет? Членство в ЕС влияет на нашу национальную безопасность или нет?» — приводит издание слова Кэмерона.

«Мы хотим остаться, но мы не хотим делать это любой ценой. И Кэмерон четко дает понять это», — написал в своей колонке мэр Лондона Борис Джонсон. Он также призвал не слушать «еврофилов в парламенте», которые предсказывают, что выход Великобритании из ЕС может обернуться катастрофой.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Филип Хаммонд заявил в своем интервью, что ЕС не удастся отвлечь британцев от серьезных вопросов «косметическими» реформами.