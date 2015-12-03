Обама: отправка спецназа для борьбы с исламистами не является вторжением в Ирак

По словам Барака Обамы, США не будут осуществлять в Ираке или Сирии операции "в стиле вторжения в Ирак", передает Би-би-си. "Но я не раз совершенно четко заявлял, что мы будет систематически выдавливать и в конце концов уничтожим ИГИЛ, и это требует от нас применения военной силы", - сказал американский президент в интервью телеканалу CBS.

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Ранее министр обороны США Эштон Картер объявил об отправке в Ирак "экспедиционной группы" спецназа, предназначенной для борьбы с боевиками группировки "Исламское государство", которая с прошлого года оккупирует часть иракской территории.

Выступая на слушаниях в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил, Картер сообщил, что спецназ будет проводить боевые операции совместно с иракскими курдами и правительственной армией Ирака и периодически совершать "в одностороннем порядке" рейды на территорию Сирии и захватывать лидеров "Исламского государства".