СМИ: боевики "Исламского государства" зарабатывают на продаже заложников

Это выяснилось в ходе расследования, которое провели журналисты немецких телеканалов NDR и SWR, передает украинская редакция "Немецкой волны". Абу Митхал уже более года помогает езидам выкупать родственников из плена "Исламского государства". Своего настоящего имени посредник, впрочем, раскрывать не желает. "По некоторым людям мы ведем переговоры с исламистами напрямую, - объясняет Абу Митхал. - Коммуникация происходит через различные каналы. Я, например, чтобы договориться о цене, контактирую с ними в Whatsapp".

Продажа заложников - лишь один из источников финансирования "Исламского государства", самой богатой в мире террористической организации. Ее доходы - это, прежде всего, налоги, пошлины и штрафы, которые джихадисты собирают с людей на территории, которую контролируют.

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Расследование немецких журналистов позволило выяснить, через какие именно каналы "Исламское государство" ведет переговоры по освобождению людей, взятых ими в заложники. Когда летом 2014 года террористы вошли в Синджар на севере Ирака, десятки тысяч езидов бежали в горы. Но нескольким сотням мужчин, женщин и детей с бегством не повезло. Их убили или похитили боевики "Исламского государства".

С тех пор развился своеобразный онлайн-рынок: фото заложников, по данным журналистов общественных телерадиокомпаний NDR и SWR, пересылаемых через новостные ресурсы - вроде Whatsapp. На продажу предлагают женщин и детей - как обеспокоенным и напуганным близким, так и боевикам "Исламского государства".

Среди тех фото были и фотографии Самии и ее детей. Абу Митхал должен договориться об их освобождении. Связавшись с посредником среди исламистов, он узнал координаты офиса в Газиантепе на юге Турции, в часе езды от сирийской границы. В этом офисе следует передать деньги.

За Самию и ее детей исламисты потребовали $15 тыс. Это уже не первые, кому помог оказаться на свободе Абу Митхал. По его данным, он передал "Исламскому государству" уже около $2,5 млн выкупов. А таких посредников, как он, немало.

Абу Митхалу следует быть осторожным, чтобы его не выследили турецкие спецслужбы, предупредил контактер из "Исламского государства". Но, похоже, он не напрягается. В указанном офисе в Газиантепе напрямую созваниваются с контактерами из числа исламистов, принимают в Абу Митхала оплату и требуют $40 за перевод в Сирии. Дальше нужно просто ждать. "Интернет-связь оборвалась, когда я осуществил перевод денег. Но потом соединение снова появилось, и мне ответили, что деньги поступили, и я могу быть спокойным", - рассказывает посредник.

По словам Абу Митхала, он доверяет своему контактеру. И надеется, что тот сдержит обещание, и заключенные в добром здравии вернутся домой. Во время передачи заложников уплачивается остальные выкупа. Только после этого Самию и ее детей действительно отпустят. Сейчас они уже в безопасности. Но пока это случилось, прошел еще почти месяц.