Спецслужбы США и Ирака заподозрили боевиков ИГИЛ в разработке химоружия - AP
Спецслужбы США и Ирака располагают данными о разработке ИГИЛ химического оружия.
Об этом сообщили источники в органах безопасности, передает "Новое время" со ссылкой на AP.
В частности, исламисты организовали подразделение, которое занимается исключительно разработкой химоружия, в этом им помогают специалисты из Ирака и Сирии.Спецслужбы полагают, что боевики уже использовали иприт на полях сражений в Сирии и Ираке.
"Они (боевики ИГ) имеют полную свободу выбора места для своих лабораторий и и имеют широкий круг экспертов в составе гражданских и военных, которые оказывают им помощь" - сообщил представитель иракских спецслужб.
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Тем не менее, разведка США в данный момент не верит в возможности террористов изготовить качественное химоружие или его составляющих, считая, что они скорее сами себе навредят, пытаясь сделать их.
Американцам вторит и анонимный представитель европейской спецслужбы, который указал, что иприт может производиться исламистами в небольших количествах и низкого качества.
Ранее сегодня премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что его страна может столкнуться с химической или биологической атакой террористов.