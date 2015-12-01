В России решили не замораживать "Турецкий поток" и строительство АЭС

Реализация крупных инвестпроектов, включая газопровод "Турецкий поток" и АЭС "Аккую", не замораживается постановлением правительства РФ, перспективы данных проектов - это дело компаний, сообщает Прайм со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева.

"Что касается крупных инвестпроектов, пока никаких решений о их замораживании, прекращении финансирования не принималось. Поэтому мы исходим из того, что они действуют в том виде, в каком действовали до принятия этого постановления правительства", - сказал министр.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в "Газпроме" сообщило, что Россия может приостановить строительство газопровода "Турецкий поток" из РФ в Турцию через Черное море в рамках экономических ограничений в отношении Турции в ответ на сбитый российский бомбардировщик Су-24. В "Газпроме" комментировать информацию Рейтера отказались.

Улюкаев особо указал, что приостановка работы комиссии по инвестиционному сотрудничеству с Турцией не связана с реализацией таких проектов как "Турецкий поток" и строительство АЭС "Аккую".

"Это дело хозяйствующих субъектов "Газпрома" и Росатома - и постановление правительства вовсе не означает, что они прекращают работу", - подчеркнул он.

"Эти проекты не замораживаются каким-то решением, связанным с постановлением правительства, как дальше они будут работать - это от них зависит. Правительство их не замораживало", - отметил министр.

Ранее президент РФ подписал указ о мерах по обеспечению нацбезопасности и о специальных экономических мерах в отношении Турции.

При этом подчеркивается, что в перечне специальных мер РФ против Турции не упомянуты такие проекты как "Турецкий поток" и АЭС "Аккую" и не содержится отсылок к возможным ограничениям в их реализации. Однако приостанавливается работа межправкомиссии с Турцией по торгово-экономическому сотрудничеству, сопредседателями которой являются министры энергетики двух стран и в рамках которой обсуждались совместные энергопроекты.