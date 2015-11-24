Количество мигрантов в Германии к концу года может превысить миллион человек

По информации немецкой федеральной полиции, за три недели ноября в страну проникли уже более 180 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Associated Press.

Таким образом, общее число искателей убежища, которые попадут в Германию до конца ноября, превысит предыдущий рекорд в 181 тыс. лиц, установлен в октябре этого года.

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Издание также напоминает, немецкое правительство уже подсчитало, что с начала года в страну попало 758 тыс. беженцев. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в стране насчитывается уже более 938 тыс. мигрантов.

Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль также отметил, что предыдущий прогноз немецкого МВД относительно количества мигрантов этого года на уровне 800 тыс. слишком низкий и что в немецком правительстве ожидают прибытия более одного миллиона беженцев к концу 2015 года.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры партий, которые образуют в Германии правящую коалицию, не смогли найти компромисс в вопросе урегулирования кризиса беженцев.