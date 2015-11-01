Меркель ожидает около миллиона беженцев в Германии в 2015 году - СМИ

Такую цифру Ангела Меркель назвала на чрезвычайном саммите Евросоюза по ситуации с беженцами в Брюсселе, пишут РИА Новости со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Таким образом, отмечает издание, глава ФРГ опровергла предыдущий прогноз Федерального правительства страны, согласно которому в 2015 году в Германию должны были попасть 800 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока.

По информации FAZ, Меркель описала обстановку с беженцами "резкими словами". Канцлер также сообщила на саммите, что в федеральной полиции "с трудом справляются" с большим потоком мигрантов на германо-австрийской границе. Помимо этого Меркель обратила внимание на то, что Германия не сможет принять каждого мигранта.

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"Мы должны принять меры сегодня, чтобы нам не пришлось закрывать границы", — приводит издание слова Меркель, адресованные другим участникам саммита.

Ранее УНИАН сообщал, что Германию в 2016 году ожидает небольшой дефицит бюджета, который спровоцирован сильным притокам мигрантов из стран Ближнего Востока в Европу. Заместитель министра финансов Германии Томас Штеффен пояснил, что в 2015 году бюджет страны будет исполнен с профицитом.