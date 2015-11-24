ВВС США уничтожили в Сирии 280 бензовозов "Исламского государства" – СМИ

Об этом сообщает со ссылкой на американских чиновников NBC News, передает ZN.ua.

Чиновники США на условиях анонимности сообщили, что самолеты A-10 Warthogs и AC-130 Specter выпустили 24 управляемые бомбы по бензовозам, а также открыли огонь из пулеметов и пушек.

Отмечается, что бензовозы находились в "точке сбора топлива" в сирийском городе Дайр-эз-Заур.

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Подчеркивается, что перед атакой ВВС США сбросили листовки с сообщением "немедленной убегайте или будете убиты", которые были адресованы водителям бензовозов.

Ранее УНИАН сообщал, что Соединенные Штаты будут наносить удары по нефтяной инфраструктуре боевиков "Исламского государства". "Мы планируем изменить правила нашего участия в операции. Мы изменили тактику, как это было в случае с бензовозами", – сказал министр обороны США Эштон Картер.

Напомним, ВВС США нанесли удар по колонне из бензовозов в районе Дейр-эз-Зора 16 ноября.