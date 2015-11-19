Пентагон решил изменить тактику в борьбе против ИГИЛ после терактов в Париже

Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер, передает Slon.ru.

"Мы планируем изменить правила нашего участия в операции. Мы изменили тактику, как это было в случае с бензовозами", – сказал он.

ВВС США нанесли удар по колонне из бензовозов в районе Дейр-эз-Зора 16 ноября. Были уничтожены 116 танкеров; по данным Вашингтона, гражданские лица не пострадали. Это был первый случай атаки американских истребителей на бензовозы ИГИЛ.

Читайте такжеБоевики ИГ опубликовали видео, в котором "наслаждаются паникой в Париже" и угрожают еще большим насилием

Картер также объяснил, что ранее США воздерживались от ударов по нефтяным объектам из-за того, что в нефтяном промысле ИГИЛ занято большое количество мирных жителей. Решение изменить тактику было принято после террористических актов в Париже.

Напомним, массовые теракты произошли в Париже вечером 13 ноября. Ответственность за них вскоре взяли боевики "Исламского государства".