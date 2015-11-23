Закрыты метро, школы и кафе: Антитеррористическая операция парализовала жизнь Брюсселя (фоторепортаж)

Из-за блокированного подземного сообщения многие водители автобусов просто не смогли утром добраться до работы, другие были вынуждены остаться дома с детьми, поскольку все школы и детские сады также закрыты, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую транспортную компанию STIB.

Отмечается, что в систему "метро" в Брюсселе входят не только подземные железнодорожные линии, но и несколько трамвайных маршрутов, проходящих под землей, которых особенно много в центре города. Их движение также остановлено.

Компания не исключает, что отдельные водители могли просто побояться выйти в рейс. В результате в дополнение к остановке подземных видов транспорта, STIB был вынужден полностью отменить движение на шести автобусных маршрутах и удлинить интервалы на остальных.

Согласно сообщению, помимо всех учебных заведений, детских садов и метро, в городе закрыты все крупные торговые центры, и множество магазинов за исключением продуктовых, не работают развлекательные заведения, библиотеки, стадионы и бассейны, и даже некоторые кафе и рестораны. Многие владельцы частных автомастерских, парикмахерских, прачечных и других мелких предприятий предпочли также не открываться.

Большинство клиник и больниц отменили прием пациентов и работают только по экстренным случаям.

Многие офисы, госучреждения и банки бельгийской столицы предложили своим сотрудникам работать с документами дома.

Кроме этого, по данным агентства, сокращена работа брюссельских институтов Евросоюза - Еврокомиссии и Совета ЕС, а также штаб-квартиры НАТО. Их неосновной персонал переведен на гибкий график. Еще более усилены меры безопасности этих объектов, которые и так являются наиболее защищенными в Брюсселе после посольства США.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе в рамках антитеррористической операции полиции проведено 19 обысков, задержаны 16 человек. Подозреваемого в совершении терактов в Париже Салаха Абдеслама не нашли.