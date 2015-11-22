В Бельгии задержали 6 подозреваемых в причастности к терактам в Париже

Это произошло на автозаправке в 30 километрах от Брюсселя, передает Радио Свобода.

Полиция также обнаружила оружие в квартире подозреваемого в деле терактов в Париже, сообщает интернет-сайт медиакомпании RTL. Разные виды оружия были найдены в квартире и припаркованном возле дома фургоне.

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По сообщениям, в Брюсселе уменьшилось количество людей на улицах, прежде всего – туристов. Закрыты блошиный рынок и центральная торговая улица Рю Ньов. Власть отменила концерты, спортивные и другие массовые мероприятия. Работа общественного транспорта ограничена движением автобусов и трамваев.

Как сообщал УНИАН, власти Бельгии объявили высший уровень террористической угрозы в столице страны - Брюсселе. также отмечается, что Власти Бельгии закрыли метро в Брюсселе в субботу после повышения уровня террористической угрозы.