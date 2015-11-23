В Брюсселе в рамках антитеррористической операции задержаны 16 человек

Об этом в воскресенье в Брюсселе на пресс-конференции сообщил представитель прокуратуры Эрик Вандерсипт (Eric Vandersypt).

По его словам, 19 обысков прошли в Синт-Янс-Моленбееке, Андерлехте, Схарбейке, Синт-Ламбрехтс-Волюве и Форсте. Кроме того, были проведены обыски в Шарлеруа.

В целом, было задержано 16 человек. Их личность не разглашается.

Ожидается, что в понедельник суд примет решение об их дальнейшем задержании.

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Ранее УНИАН сообщал, что национальный совет по вопросам безопасности Бельгии продлил до второй половины понедельника высший уровень террористической угрозы. В этой связи было принято решение не открывать метро, будут закрыты школы, университеты, отменены все публичные мероприятия. Закрытым будет и район Шумана, где расположены Европейская комиссия и Совет ЕС. Многие компании рекомендуют своим сотрудникам не ехать на работу в Брюссель, а работать из дома.