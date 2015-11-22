В Брюсселе продлен наивысший уровень террористической угрозы

Об этом по завершению заседания в воскресенье в Брюсселе на пресс-конференции сообщил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

По его словам, остается возможность террористических атак таких же, которые произошли в Париже. "Речь идет о коммерческих центрах, улицы с магазинами и публичный транспорт", - детализировал премьер-министр.

В этой связи было принято решение не открывать метро, будут закрыты школы, университеты, отменены все публичные мероприятия. Закрытым будет и район Шумана, где расположены Европейская комиссия и Совет ЕС. Многие компании рекомендуют своим сотрудникам не ехать на работу в Брюссель, а работать из дома.

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Ожидается, что во второй половине понедельника Национальный совет по вопросам безопасности вновь соберется на заседание, чтобы оценить ситуацию. "Все делается для того, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию", - отметил Мишель.

Для остальной страны уровень террористической угрозы остается на третьем уровне.

Как сообщал УНИАН, власти Бельгии объявили высший уровень террористической угрозы в столице страны - Брюсселе. также отмечается, что Власти Бельгии закрыли метро в Брюсселе в субботу после повышения уровня террористической угрозы.