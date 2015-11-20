При захвате джихадистами отеля в Мали погибли 18 человек
18:22, 20 ноября 2015Мир
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В гостинице Radisson в столице Мали, захваченной террористами, найдены тела 18 погибших.
REUTERS
Установлено, что один из них - бельгиец, передает Медуза.
Ранее сегодня администрация отеля Radisson Blu заявляла, что отель атаковали двое вооруженных мужчин.При этом источники Reuters сообщали о 10 нападающих.
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Кроме того, ответственность за нападение на отель в Мали уже взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка.
Также стало известно, что в захваченном в Мали отеле Radisson Blu больше нет заложников.
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