При захвате джихадистами отеля в Мали погибли 18 человек

Установлено, что один из них - бельгиец, передает Медуза.

Ранее сегодня администрация отеля Radisson Blu заявляла, что отель атаковали двое вооруженных мужчин.При этом источники Reuters сообщали о 10 нападающих.

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Кроме того, ответственность за нападение на отель в Мали уже взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка.

Также стало известно, что в захваченном в Мали отеле Radisson Blu больше нет заложников.