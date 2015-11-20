Связанная с "Аль-Каидой" группировка взяла на себя ответственность за нападение на отель в Мали

Речь идет о группировке "Аль-Mурабитун", которая базируется в северной части Мали, передает Reuters.

Стоит отметить, что вышеупомянутая группировка ранее брала на себя ответственность за нападения на ряд других отелей в Мали.

Читайте такжеВ Мали уничтожили троих напавших на отель джихадистов – ВВСНа данный момент стало известно, что в ходе штурма захваченного боевиками отеля в столице Мали были уничтожены трое террористов.

Ранее сегодня администрация отеля Radisson Blu заявляла, что отель атаковали двое вооруженных мужчин.

При этом источники Reuters сообщали о 10 нападающих.

СМИ отмечали, что они приехали на автомобиле с дипломатическими номерами.

Сейчас количество жертв нападения джихадистов на отель возросло до 9 человек.