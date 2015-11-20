Связанная с "Аль-Каидой" группировка взяла на себя ответственность за нападение на отель в Мали
Группа африканских джихадистов, связанная с "Аль-Каидой", взяла на себя ответственность за нападение и захват заложников в отеле в Мали.
Речь идет о группировке "Аль-Mурабитун", которая базируется в северной части Мали, передает Reuters.
Стоит отметить, что вышеупомянутая группировка ранее брала на себя ответственность за нападения на ряд других отелей в Мали.
Читайте такжеВ Мали уничтожили троих напавших на отель джихадистов – ВВСНа данный момент стало известно, что в ходе штурма захваченного боевиками отеля в столице Мали были уничтожены трое террористов.
Ранее сегодня администрация отеля Radisson Blu заявляла, что отель атаковали двое вооруженных мужчин.
При этом источники Reuters сообщали о 10 нападающих.
СМИ отмечали, что они приехали на автомобиле с дипломатическими номерами.
Сейчас количество жертв нападения джихадистов на отель возросло до 9 человек.