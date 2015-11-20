Из отеля в Мали освободили всех заложников

Об этом передает Reuters со ссылкой на интервью высокопоставленного чиновника Мали.

"Официальный чиновник рассказал BFM TV, что больше нет заложников в отеле", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что в ходе штурма захваченного боевиками отеля в столице Мали были уничтожены трое террористов.

Читайте такжеПоявилось видео операции по освобождению заложников в захваченном отеле в Мали

Ранее сегодня администрация отеля Radisson Blu заявляла, что отель атаковали двое вооруженных мужчин.

При этом источники Reuters сообщали о 10 нападающих.

СМИ отмечали, что они приехали на автомобиле с дипломатическими номерами.

Кроме того, ответственность за нападение на отель в Мали уже взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка.