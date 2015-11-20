В Мали уничтожили троих напавших на отель джихадистов – ВВС

Об этом сообщил министр обороны Мали.

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"Трое боевиков были уничтожены в ходе спецоперации в отеле Radisson", - цитирует ВВС сообщение в местном издании.

Отмечается, что эти террористы находились на крыше отеля.

Как сообщал УНИАН, ранее администрация отеля сообщала о том, что отель атаковали двое вооруженных мужчин. При этом источник Reuters говорил о 10 нападавших.

СМИ сообщали, что они приехали на автомобиле с дипломатическими номерами. Поступали сообщения о перестрелке с захватчиками. Один из сотрудников гостиницы рассказал Associated Press, что при нападении боевики применили гранаты. Число жертв нападения возросло до 9 человек. В здании остаются более 130 заложников.