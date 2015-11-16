Об одном из парижских террористов Турция предупреждала Францию почти год назад - The Telegraph

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

Речь идет о 29-летнем Исмаэле Омаре Мостефае, который был в группе террористов во время нападения на концертный зал Bataclan, где в результате теракта погибли 89 человек.

Турецкий чиновник подтвердил, что Мостефай въехал на территорию Турции в северо-западной провинции Эдирне, которая граничит с Грецией и Болгарией, в 2013 году. "Нет никаких сведений о его выезде из страны", - сказал турецкий чиновник.

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Чиновник отметил, что французская власть проявляла интерес к Мостефаю после нападения.

Он сказал, что 10 октября 2014 года Турция получила информационный запрос в отношении четырех подозреваемых в терроризме от французских властей, но в документе не было фамилии Мостефая, хотя он был определен Турцией как потенциальный террорист.

Как сообщал УНИАН, представители иракских спецслужб за день до терактов в Париже предупреждали членов международной коалиции против ИГИЛ о подготовке нападений.