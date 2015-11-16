Разведка Ирака за день до терактов предупреждала Францию о готовящихся нападениях - СМИ

Об этом сообщает Associated Press ссылаясь на шестерых членов разведки Ирака.

Отмечается, что разведка направила уведомления о том, что один из лидеров "Исламского государства" Абу Бакар аль-Багдади приказал атаковать страны коалиции, а также Иран и Россию, которые воюют против боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии.

При этом, разведка Ирака не имела конкретных данных о датах и месте предполагаемых нападений террористов.

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В свою очередь представитель спецслужбы Франции отметил АР, что они получают подобную информацию "постоянно" и "ежедневно".

Также отмечается, что террористы проходили подготовку к совершению терактов во Франции в неформальной столице ИГ - сирийском городе Ракка.