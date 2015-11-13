В Госдуме предлагают ввести выездные визы для россиян

Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев, передает "Говорит Москва".

Он отметил, что до сведения граждан РФ важно донести полную информацию о состоянии безопасности тех стран, которые они выбирают для отдыха.

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По словам представителя Госдумы, сейчас обсуждаются различные способы реализовать эту идею. Как сообщил Соловьев, одним из них может оказаться введение выездных виз.

"Сейчас много предложений ввести выездные визы. Официальные чиновники МИДа и сотрудники безопасности объяснят гражданину, чем он рискует. И когда он уже получил эту официальную информацию, расписывается, что да, я все знаю, я в курсе дела, меня предупредили, и, тем не менее, я настаиваю, ему нужно дать возможность выехать", - объяснил ситуацию Соловьев.

Ранее УНИАН сообщал, что в Совете Федерации РФ поддерживают предложение запретить полеты российских туристов в Турцию и Тунис и считают, что турпоток можно переориентировать, заменив упомянутые страны на Крым.