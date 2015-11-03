В Сирии клетки с пленными используют как живой щит - CNN

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правозащитной организации Human Rights Watch.

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"Ничто не может оправдать помещение людей в клетки и намеренное размещение на линии огня, даже если это делается для того, чтобы избежать атак правительственной армии", - сказал Надим Хаури из Human Rights Watch.

Как сообщили в оппозиционном издании Shaam News, видео, на котором грузовики перевозят клетки, появилось в соцсетях.

"Повстанцы уже доставили сто клеток, по 7-8 человек в каждой, (а планируют, чтобы их количество возросло до тысячи), в разные части города Дума, в том числе, в общественные места и на рынки, которые силы Асада атаковали совместно с российскими бомбардировщиками", - говорится в сообщении оппозиционного издания.

Отмечается, что к этой технике решили прибегнуть после массированной бомбардировки рынка в Думе, когда погибли десятки, а ранены были сотни человек.

В организации по наблюдению за состоянием прав человека в Сирии подчеркивают, что армия Асада использовала ту же тактику несколько недель назад. В правительстве Сирии на клетки с людьми никак не отреагировали.