Бомбардировщик РФ сбросил на позиции ИГИЛ бетонобойные бомбы
14:49, 03 ноября 2015Мир
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Российская авиация нанесла очередной удар по позициям «Исламского государства».
REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Воздушно-космических сил Игоря Климова.
«Сегодня по объектам ИГ российская ударная авиация применила две бетонобойные бомбы весом по 500 кг каждая - БЕТАБ-500», - заявил Климов.
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Как уточнил военный, такие бомбы применяются для уничтожения подземных бункеров.
Как сообщал УНИАН, ранее авиация РФ приступила к бомбардировкам древней Пальмиры, подконтрольной ИГИЛ.
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