Бомбардировщик РФ сбросил на позиции ИГИЛ бетонобойные бомбы

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Воздушно-космических сил Игоря Климова.

«Сегодня по объектам ИГ российская ударная авиация применила две бетонобойные бомбы весом по 500 кг каждая - БЕТАБ-500», - заявил Климов.

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Как уточнил военный, такие бомбы применяются для уничтожения подземных бункеров.

Как сообщал УНИАН, ранее авиация РФ приступила к бомбардировкам древней Пальмиры, подконтрольной ИГИЛ.