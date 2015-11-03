Бомбардировщик РФ сбросил на позиции ИГИЛ бетонобойные бомбы

14:49, 03 ноября 2015
Мир
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Российская авиация нанесла очередной удар по позициям «Исламского государства».

REUTERS

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Воздушно-космических сил Игоря Климова.

«Сегодня по объектам ИГ российская ударная авиация применила две бетонобойные бомбы весом по 500 кг каждая - БЕТАБ-500», - заявил Климов.

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Как уточнил военный, такие бомбы применяются для уничтожения подземных бункеров.

Как сообщал УНИАН, ранее авиация РФ приступила к бомбардировкам древней Пальмиры, подконтрольной ИГИЛ.

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