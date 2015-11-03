СМИ: На месте катастрофы А321 обнаружили не относящиеся к его конструкции элементы
10:18, 03 ноября 2015Мир
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Эксперты, работающие в районе крушения российского самолета А321 на Синае, обнаружили элементы, которые не относятся к его конструкции.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Эксперты обнаружили в зоне катастрофы элементы, не относящиеся к конструкции самолета», - говорится в сообщении.
По словам источника, они направлены на экспертизу.
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Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.
В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако первоначальную причину рассматривают - техническую неисправность.
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