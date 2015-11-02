В Кремле не исключают версию теракта на борту российского A321

Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, следствие только начинает работу.

«Сейчас нельзя исключать ни одну версию, и, собственно, следствие только начинает свою работу. Какая из версий ляжет в основу по мере продвижения следственных действий, мы сейчас сказать не можем», - сказал Песков, комментируя вероятность теракта на борту А321.

Между тем он отметил необходимость дождаться «хотя бы первых результатов следственных работ».

Читайте такжеВ "Когалымавиа" заявили, что самолет не мог развалиться сам по себе

Как сообщал УНИАН, самолет Airbus A321 компании "Когалымавиа", следовавший рейсом из курортного города Шарм-эш-Шейх на Красном море в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове Египта ранним утром в субботу.

На его борту находились 224 человека, все они погибли.

Первоначальная версия крушения самолета была техническая не исправность, однако в начале следствия выяснилось, что командир воздушного судна не подавал сигналы бедствия, не сообщал о неполадках и не запрашивал аварийной посадки. 1 ноября Росавиация сообщила, что самолет распался высоко в небе.

Читайте такжеВ Петербург привезли тела погибших в авиакатастрофе в Египте

Кроме того, стало известно, что российский самолет упал на спину, однако какие-то выводы из этого делать пока преждевременно: чтобы прояснить ситуацию, нужно будет расшифровать данные бортовых самописцев.

Авиаэксперты рассматривают три основные версии крушения.

Разгерметизация, возгорание и разрушение самолета могли произойти из-за небольшого взрыва в багажном отделении лайнера.

Возможной причиной разрушения фюзеляжа лайнера, который вылетел из Египта в Петербург, специалисты также называют усталостную трещину. В 2001-м при посадке в Каире самолет ударился хвостовой частью о полосу аэропорта.

Лайнеру, который разбился в прошлую субботу на Синайском полуострове в Египте, 18 лет. Его сертификат летной годности был действителен до марта следующего года.