Российские воздушно-космические силы нанесли удары по 118 объектам в Сирии

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что меры по наращиванию и обеспечению группировки ВС РФ на территории Сирии включали перелеты военно-транспортных Ан-124 и Ил-76 с авиабазы Хмеймим.

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Кроме того, зафиксирован проход большого десантного корабля “Азов” Черноморского флота через пролив Босфор в направлении Средиземного моря. "Корабль осуществляет перевозки артиллерийского дивизиона 120-й артиллерийской бригады 41-й Армии Центрального военного округа (пункт постоянной дислокации бригады – Юрга Кемеровской области России)", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что сухопутные войска РФ, которые вопреки заявлениям Путина принимают участие в наземных операциях в Сирии, были обнаружены в сельской местности провинции Латакия.