Украинская разведка зафиксировала переход через Босфор в Сирию очередного десантного корабля России

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что российская авиация нанесла в Сирии ракетно-бомбовые удары по 72 объектам в провинциях Алеппо, Дамаск, Дейр Эз-Зор, Латакия, Идлиб и Хама.

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Кроме того, украинская разведка зафиксировала переход через пролив Босфор в направлении Средиземного моря большого десантного корабля "Королев" Балтийского флота, который по своим тактико-техническим характеристикам может перевозить в разных вариантах: 150 морских пехотинцев и 13 боевых бронированных машин; 150 десантников и 10 танков с экипажами; 500 тонн груза.

Вчера ГУР Минобороны сообщало, что через пролив Босфор в направлении Средиземного моря совершил проход большой десантный корабль "Александр Отраковский" Северного флота.