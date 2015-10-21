Из-за кризиса россиянки покупают шубы на 40% реже

Об этом рассказал «Русской службе новостей» президент Пушно-мехового союза России Сергей Столбов.

«Продажи меховых изделий мы привязываем к автомобильному рынку продаж, так как эти сегменты схожи. Статистика есть по рынку автомобилей, продажа которых упала на 37-40%. Примерно такое же мы ожидаем и по продажам меховых изделий», – уточнил эксперт.

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По мнению Столбова, кризис в отрасли приведёт к массовому закрытию предприятий по пошиву изделий из меха, и в ближайшие три года ситуация не улучшится. Ещё одной тенденцией стало сокращение импорта, добавил он.

«Мы постоянно участвуем в форумах по всему миру: вот были сейчас во Франкфурте и Сеуле. Общались непосредственно с зарубежными производителями меховых товаров, и все отмечают очень большое падение заказов от российских продавцов – до 50%. Учитывая, что мы на 80% обеспечиваем оборот меховых изделий за счёт импорта, продажи внутри страны упадут значительно в этом сезоне», – отметил президент Пушно-мехового союза РФ.